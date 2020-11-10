В Подмосковье за браконьерство арестовали сооснователя компании "Чистая линия"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Один из основателей компании "Чистая линия", производящей мороженое, Гагик Эвоян заключен под стражу за незаконную охоту на оленей в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Гагика Эвояна заключили под стражу по делу о браконьерстве. Следствие считает, что причастен к незаконной охоте на оленей в Дмитровском городском округе", - рассказал собеседник агентства.

Глава пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила журналистам, что в полицию поступила информация, что в лесу недалеко от деревни Быково в Дмитровском городском округе неизвестные застрелили четырех оленей, причинив ущерб охотничьим ресурсам России в 40 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Всего полиция задержала троих охотников в возрасте от 48 до 57 лет. Все они заключены под стражу. "В ходе обысков по месту проживания одного из подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 10 единиц гладкоствольного и нарезного оружия, боеприпасы, а также внедорожник, на котором осуществлялась незаконная охота, и микроавтобус, перевозивший туши убитых животных. При осмотре территории принадлежащей ему фермы обнаружен могильник с останками животных, которые были изъяты для проведения экспертизы", - добавила Петрова.