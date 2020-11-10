В Амурской области задержали мужчину, пытавшегося дать сотруднику УФСБ крупную взятку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи Свободного в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, подозреваемого в даче взятки сотруднику УФСБ в сумме 5 млн рублей. По данным следствия, его задержали в момент передачи части денег, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

"Следственным отделом по городу Свободному следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Согласно материалам уголовного дела, намереваясь дать взятку в 5 млн рублей за непривлечение иностранных граждан и представляемую им организацию к ответственности за нарушение миграционного законодательства, передал сотруднику органов безопасности часть планируемой денежной суммы в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сотрудник УФСБ заблаговременно сообщил о незаконных действиях своему руководству, в результате чего подозреваемого задержали на месте преступления в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Подследственный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершение преступления подозреваемому грозит наказание в виде штрафа до девяностократной суммы взятки либо лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.