Кассационный суд отменил приговор экс-полицейским из Уфы по делу об изнасиловании

УФА, 10 ноября. /ТАСС/. Шестой кассационный суд общей юрисдикции, находящийся в Самаре, отменил приговор в отношении экс-полицейских Салавата Галиева, Эдуарда Матвеева и Павла Яромчука из Уфы по делу об изнасиловании дознавательницы. Дело отправлено на пересмотр в Верховный суд Башкирии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

Кировский суд Уфы 26 декабря 2019 года приговорил за изнасилование дознавательницы бывших полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к семи годам лишения свободы, Яромчука - к шести годам, также обязав их выплатить потерпевшей 3 млн рублей. Прокуратура просила ужесточить наказание, а также лишить подсудимых специальных званий. В июне 2020 года Верховный суд республики оправдал Галиева и Матвеева и снизил срок лишения свободы для Яромчука до четырех лет.

"Указанный приговор в отношении Яромчука П. С., Матвеева Э. В., Галиева С. С. отменить, передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Республики Башкортостан в ином составе суда. Избрать в отношении Яромчука, Матвеева и Галиева меру пресечения в виде домашнего ареста на срок три месяца", - сообщили в пресс-службе суда.