Содержание нефтепродуктов в реке Кемь превысило норму в 34 раза

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора выявили 34 кратное превышение по содержанию нефтепродуктов в реке Кемь в Карелии, где в октябре произошел прорыв плотины на строящихся Белопорожских МГЭС. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

О прорыве на дамбы на строящихся на реке Кеми Белопорожских МГЭС стало известно 26 октября. В тот же день местные жители опубликовали "ВКонтакте" видео о появлении в водоеме масляных пятен. Позже глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, что в русло реки Кемь попало не менее 600 литров трансформаторного масла. В пятницу, 30 октября, Минприроды РФ сообщило о завершении работ по ликвидации загрязнения, после чего местные жители опубликовали в соцсетях фотографии притока реки Кеми Шомбы, на которых видны масляные пятна, остатки бревен и железных труб.

"Росприроднадзор продолжает проверку на Белопорожской ГЭС-2, где из-за аварии произошла утечка трансформаторного масла в реку Кемь. Сотрудники ведомства осмотрели территорию и акваторию от поселка Шомба до водоохранной зоны Кеми. Пробы, взятые во время рейда, показали кратные превышения по нефтепродуктам: правый берег рядом с поселком - в 3,6 раза, левый берег - 280 раз. Повторные пробы в девяти точках не показали отклонений от нормы. Но в 4 км по течению реки от поселка Шомба есть 34-кратное превышение по нефтепродуктам", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, ликвидация разлива и его последствий продолжается, процесс контролирует Росприроднадзор. "Причины аварии и круг виновных лиц еще устанавливаются. Служба рассчитывает ущерб, причиненный окружающей среде", - говорится в сообщении.

О проекте

Малые Белопорожские ГЭС стали первым проектом на территории России, профинансированным Новым банком развития БРИКС, банк вложил в стройку $100 млн. Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года, а также при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию юбилея республики.

Суммарная мощность энергетических комплексов составит 49,8 МВт. Запуск двух новых ГЭС позволит создать 30 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. По прогнозам правительства региона, проект принесет в бюджет республики порядка 12 млрд рублей в виде налоговых отчислений, а также позволит снизить стоимость электроэнергии в регионе.