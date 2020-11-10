Убийство преподавателя РЭУ им. Плеханова было совершено из-за долга в 20 тыс. рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери рассказал, что причиной убийства стал долг в 20 тыс/ рублей. Об этом говорится в видеодопросе, который распространило во вторник МВД РФ.

"Деньги должна была, 20 тыс/ за работу", - сказал задержанный. По его словам, орудие убийства - нож - он взял у своих жертв.

Причиной убийства двух женщин и ранения шестилетней девочки в Солнечногорске стал конфликт из-за долга за услуги рабочего. По словам представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, подозреваемый доставлен в следственный отдел, его допрашивают следователи.

По подозрению в убийстве задержан гражданин одного из соседних государств 1994 года рождения, работавший у потерпевших в доме подсобным рабочим. По словам Врадий, он был задержан в ночь на вторник в строящемся доме в Дмитрове.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что преподаватель РЭУ имени Плеханова оказалась одной из жертв грабителей в частном доме в Солнечногорском районе Московской области. В доме также находилась ее мать, которая погибла от рук грабителя, дочь преподавателя получила ножевые ранения.

По словам Ольги Врадий, 7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружены тела двух женщин 1953 и 1976 годов рождения (мать и дочь) со множеством колото-резаных ранений. Также в доме обнаружена 6-летняя девочка с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в тяжелом состоянии. В доме имеются явные следы поиска ценностей. Возбуждено уголовное дело об убийстве.