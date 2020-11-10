Участников избиения 18-летнего жителя Воркуты арестовали

СЫКТЫВКАР, 10 ноября. /ТАСС/. Воркутинский городской суд избрал меру пресечения троим участникам жестокого избиения 18-летнего жителя Воркуты в Республике Коми. Двоих обвиняемых в избиении заключили под стражу, 15-летнего молодого человека отправили под домашний арест, сообщается на сайте суда.

"Воркутинским городским судом удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего и 16-летнего жителей Воркуты, принимавших участие в избиении, совершенном группой лиц. Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 15-летнего жителя Воркуты, принимавшего участие в избиении", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 ноября в квартире 21-летний местный житель, действуя в группе с 16-летним и 15-летним соучастниками, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений избил 18-летнего знакомого, причинив ему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней степени тяжести. По имеющимся данным, 21-летний и 16-летний были ранее судимы, 15-летний состоит на учете органов профилактики. Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц").

Ранее в СМИ и социальных сетях появилось видео избиения, подростки жестоко избивали сверстника кулаками и ногами. Как уточняли ТАСС в следственном управлении, пострадавший с множественными травмами находится в травматологическом отделении Воркутинской больницы, предварительно, у него двойной перелом челюсти, сотрясение головного мозга и другие травмы.