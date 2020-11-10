В банке "Траст" рассчитывают, что Хабаров скоро вновь приступит к работе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Банк "Траст" рассчитывает, что топ-менеджер кредитной организации Михаил Хабаров в скором времени сможет вновь приступить к своей работе. Об этом говорится в комментарии пресс-службы банка.

"Мы рассматриваем решение об изменении меры пресечения Михаилу Хабарову как несомненно позитивный этап в деле. Надеемся на объективный подход к рассмотрению этой ситуации с позиции гражданско-правового спора, а не уголовного преследования. И на то, что Михаил в скором времени вновь приступит к работе", - сказали в пресс-службе.

Басманный суд во вторник удовлетворил ходатайство следствия и перевел Михаила Хабарова из СИЗО под домашний арест сроком до 30 ноября. Однако суд не разрешил топ-менеджеру работать, находясь под домашним арестом.

Как ранее сообщал источник ТАСС, председатель правления банка "Траст" Александр Соколов обращался к суду с просьбой, разрешить Хабарову работать, так как его участие критически важно для нормального функционирования банка и выполнения обязательств перед государством и Банком России.