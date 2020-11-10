Мосгорсуд отложил из-за болезни судьи слушание дела экс-полицейских, задержавших Голунова

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил начало слушаний уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела по существу будет перенесено по причине болезни председательствующего судьи, дата будет определена 11 ноября по согласованию с участниками", - сказала пресс-секретарь суда.

Слушание дела будет проходить в открытом режиме, за исключением рассмотрения трех томов с грифом "секретно". Допуск представителей СМИ в суды из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ограничен.

Журналист Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Позднее Коновалов, признавший свою вину, по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.