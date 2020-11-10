Бетонная плита моста на шоссе в Москве обрушилась после столкновения грузовика с опорой

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Обрушение бетонной плиты на Рублево-Успенском шоссе в Москве произошло из-за столкновения грузового автомобиля с балкой опоры моста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Сегодня в 14:40 мск на Рублево-Успенском шоссе по направлению в центр, на пересечении с 60 км МКАД, водитель грузового автомобиля столкнулся с балкой опоры моста, в результате чего произошло обрушение части конструкции, которая опрокинулась на автомобиль Hyundai", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Рублево-Успенскому шоссе полностью перекрыто из-за обрушения бетонной плиты, ограничивающей высоту моста. По данным источника, ограничитель рухнул на проезжающую легковую машину. По предварительной информации, люди в автомобиле не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.