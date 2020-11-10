В Петербурге прекратили дело экс-чиновницы о закупке лекарств с ущербом в 195 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование бывшего начальника управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Людмилы Сычевской, которую обвиняли в халатности с причинением ущерба на сумму более 195 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Дело прекращено на этапе предварительных слушаний в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Сычевскую обвиняли по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность с причинением особо крупного ущерба"), ей грозил арест до шести месяцев, крупный штраф, обязательные или исправительные работы, однако с момента совершения преступления прошло более двух лет, в связи с чем дело было закрыто, а бывшая чиновница освобождена от ответственности.

Следствие считало, что Сычевская проявила халатность при составлении списка препаратов для льготного обеспечения пациентов со злокачественными новообразованиями. В 2013-2015 годах она, по версии следствия, не посчитала в заявках нужное количество лекарств для больных в Петербурге и отправила их в федеральный Минздрав, где их утвердили.

Затем на основании этих заявок препараты были закуплены в избыточном количестве. Потом лекарства долгое время лежали на складе, где истек срок их годности. Из-за этого ущерб казне города составил более 195 млн рублей.

Дело в отношении Сычевской поступило в суд в августе этого года. Тогда же в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга ТАСС сообщали, что чиновница уволилась из него в феврале этого года.