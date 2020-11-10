Участниц группы Pussy Riot Алехину и Флорес отпустили из полиции под обязательство о явке

МОСКВА, 10 ноября./ТАСС/. Участниц группы Pussy Riot Марию Алехину, Риту Флорес и находившегося с ними рэпера Самариддина Раджабова, ранее задержанных в Москве, отпустили из полиции под обязательство о явке. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Дмитрий Захватов.

"Алехину и ее спутников отпустили из полиции под обязательство о явке. Там указано, что в отношении всех троих будут составлены протоколы по статье 20.6.1.КоАП РФ ( Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), причем по части 6. Но дело в том, что такой части нет. Почему допущена такая ошибка - пока неясно", - сказал Захватов.

Раджабов был участником несанкционированной акции 27 июля 2019 года и был признан судом виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия к представителю власти"). Ему назначили наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.