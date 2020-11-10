В Москве загорелся еще один ангар

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в ангаре на севере Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по улице Дубнинская, дом 79 поступила в 16:53 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в ангаре происходит открытое горение. Что горит и площадь уточняется", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах добавил, что внутри строения раздаются хлопки. Площадь ангара, охваченная огнем, составляет 200 кв. м.

Ранее во вторник пожар произошел в металлическом ангаре в 3-м Угрешском проезде в Москве, его площадь составила 500 кв. м.