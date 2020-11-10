В Шереметьево задержали пассажира, угрожавшего совершить теракт

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали на борту самолета в аэропорту Шереметьево пассажира, который пытался пройти в кабину пилотов, угрожая совершить теракт. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным управления, накануне вечером в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступила информация, что на борту самолета рейсом Москва - Петропавловск-Камчатский требуется помощь сотрудников транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. "Прибывшие на место полицейские установили, что непосредственно перед вылетом 24-летний мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов, на замечания не реагировал и угрожал совершить теракт. Он был задержан и доставлен в линейное подразделение. В ходе проведенного на борту дополнительного осмотра предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении задержанного, жителя Республики Башкортостан, возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").