СК возбудил дело из-за нецелевой траты 5 млн рублей в медучреждении Смоленска

ТАСС, 10 ноября. Прокуратура Смоленской области выявила нецелевое расходование 5 млн рублей из средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) при модернизации локальной сети и поставке оборудования в одном из медучреждений Смоленска. Возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования одним из лечебных учреждений Смоленска средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области на цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством РФ, регулирующим их деятельность, и бюджету указанного фонда, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 285.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, осенью 2018 года должностные лица медучреждения по указанию чиновников департамента Смоленской области по здравоохранению заключили контракты на проведение модернизации локально-вычислительной сети и поставку оборудования. "Вышеперечисленные работы и оборудование были приняты и в нарушение действующего законодательства оплачены за счет средств обязательного медицинского страхования, что повлекло за собой нецелевое расходование бюджетных средств на сумму свыше 5 млн рублей", - отметили в пресс-службе.