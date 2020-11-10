Обрушился горящий на севере Москвы ангар

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ангар, который горит на Дубнинской улице на севере Москвы, обрушился. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Происходит открытое горение ангара на общей площади около 200 кв. м, в результате пожара произошло обрушение ангара", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что пожарные тушат возгорание с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда. "Информация о пострадавших не поступало", - отметили в главке. При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате пожара пострадал один человек.

Информация о пожаре по улице Дубнинская, дом 79, поступила в 16:53 мск. Это уже второй за день пожар в ангаре в Москве. Ранее во вторник огнем был охвачен и обрушился металлический ангар в 3-м Угрешском проезде на юго-востоке столицы.