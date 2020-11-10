Пожар в ангаре на севере Москвы локализован

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар в ангаре на Дубнинской улице на севере Москвы локализован. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС подтвердили данную информацию. "Пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 17:45 мск пожар был локализован", - сказали в главке, добавив, что в ходе работ по ликвидации пожара один человек был передан медикам для оказания помощи.

Ранее во вторник по адресу: улица Дубнинская, дом 79, произошел пожар в ангаре. Его площадь составила 200 кв. м. В результате пожара произошло обрушение ангара. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадал один человек.

Это второй за день пожар в ангаре. Днем возгорание возникло в металлическом ангаре в 3-м Угрешском проезде на юго-востоке Москвы, его площадь составила 500 кв. м.

В новость внесены изменения (18:15 мск) - добавлена информация по тексту.