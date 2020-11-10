В Азербайджане возбудили уголовное дело после инцидента со сбитым российским вертолетом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Генеральные прокуроры России и Азербайджана в ходе телефонного разговора подтвердили намерение о взаимодействии для выяснения обстоятельств инцидента со сбитым российским вертолетом, при этом генпрокурор Азербайджана уведомил российского коллегу о принимаемых мерах по расследованию уголовного дела. Об этом журналистам сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, подтвердив факт состоявшегося телефонного разговора между руководителями двух ведомств.

"Был, в частности, обсужден инцидент со сбитым российским вертолетом. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью двух членов экипажа, а также уведомил главу российского надзорного ведомства Игоря Краснова о предпринимаемых действиях в рамках возбужденного на территории Азербайджана уголовного дела. Стороны подтвердили обоюдное намерение тесно взаимодействовать с целью выяснения всех обстоятельств случившегося", - отметил Иванов.

Ранее в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что генпрокурор Кямран Алиев обсудил по телефону со своим российским коллегой Игорем Красновым инцидент с российским военным вертолетом, который был сбит днем ранее по ошибке азербайджанскими военнослужащими. В Азербайджане возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более человек по неосторожности.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с инцидентом и подтвердил готовность Баку выплатить Москве компенсацию, а также провести расследование и наказать виновных.