Путин почтил минутой молчания память экипажа российского вертолета, сбитого над Арменией

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и участники оборонного совещания у главы государства в Сочи почтили во вторник минутой молчания память погибших летчиков вертолета Ми-24, сбитого в понедельник в небе Армении.

Что известно о крушении российского вертолета у армяно-азербайджанской границы

"Вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища, летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении - это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич", - сказал Путин на совещании.

"Почтим минутой молчания их память", - обратился президент к участникам мероприятия, после чего все присутствующие встали.

По словам Путина, пострадал также летчик-оператор, штурман звена. "Пожелаем ему скорейшего выздоровления", - сказал глава государства.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.