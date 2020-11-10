Обвиняемый в убийстве преподавателя РЭУ им. Плеханова и ее матери признал вину и раскаялся

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение мужчине, задержанному по подозрению в убийстве двух женщин и ранении шестилетней девочки в Солнечногорске, он раскаялся в содеянном. Как сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в ближайшее время следствие будет просить об аресте фигуранта.

"На допросе обвиняемый сообщил следователю, что совершил убийство в ходе конфликта из-за денежного долга в размере 20 тыс. рублей за оказанные им услуги по ремонту. Он признался и раскаялся в содеянном", - сообщила Врадий.

По ее словам, гражданин одного из соседних государств 1994 года рождения, работавший у потерпевших в доме подсобным рабочим, был задержан в ночь на вторник в строящемся доме в Дмитрове.

По данным следствия, 7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружены тела двух женщин 1976 и 1953 г. р. (матери и дочери) с множеством колото-резаных ранений. Также в доме обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, был незамедлительно госпитализирован. Нападавший также обыскал дом, похитил деньги и скрылся.

8 ноября источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова оказалась одной из жертв грабителей в частном доме в Солнечногорском районе Московской области. От рук грабителя также погибла ее мать. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.