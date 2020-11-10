СК 11 ноября потребует ареста убившего трех человек в Воронежской области солдата-срочника

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Военные следователи не успели провести все следственные действия с солдатом-срочником Антоном Макаровым, задержанным за убийство трех военнослужащих в Воронежской области. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие попросит суд об аресте солдата 11 ноября.

"Следствие направит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Макарова уже в среду. Сегодня с ним продолжались следственные действия", - сказал собеседник агентства.

9 ноября в 05:30 Макаров убил топором офицера и, завладев табельным оружием, расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один - получил ранения. Проведенные в рамках следствия экспертизы должны установить психическое состояние подозреваемого.