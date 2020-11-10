В Орле выявили новый эпизод при расследовании дела бывшего замглавы города

ОРЕЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи выявили новый эпизод в уголовном деле о срыве расселения аварийных домов в отношении бывшего замглавы администрации Орла Романа Игнатушина. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК России по Орловской области.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, Игнатушин не принял мер для расселения жильцов аварийных домов. В строениях были зафиксированы обрушения стен, кровли, изношены инженерные сети. Дома вовремя не были включены в программу расселения ветхого и аварийного жилья.

"Выявлен дополнительный эпизод его преступной деятельности по аналогичному составу преступления. По версии следствия, Игнатушин и иные должностные лица администрации Орла с 2015 по 2017 годы не приняли мер к организации своевременного проведения капитального ремонта, расселению граждан многоквартирных домов: № 92а по ул. Латышских стрелков, № 1 по ул. Брянской, № 73 по ул. Черкасской, № 17 по пер. Маслозаводскому города Орла", - говорится в сообщении.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении Игнатушина по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Расследование всех пяти эпизодов преступлений продолжается.