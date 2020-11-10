Адвоката Коврижкина лишили статуса за негласное сотрудничество и "консультации" с ФСБ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Адвокатская палата Москвы лишила Алексея Коврижкина, защитника экс-полицейского Игоря Ляховца - ключевого обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Meduza Ивана Голунова, адвокатского статуса за негласное сотрудничество и "консультации" с ФСБ. Об этом говорится в опубликованном решении Совета палаты.

Квалифкомиссия палаты 7 октября пришла к выводу, что нарушения Коврижкина "выразились в его негласном сотрудничестве в ходе осуществления адвокатской деятельности с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность (ФСБ России), в период с 29 октября по 16 ноября 2018 года втайне от своих доверителей". Также 19 и 20 ноября 2018 года Коврижкин принял участие в проводимом ФСБ России оперативном эксперименте.

Одна из жалоб была подана адвокатом Владимиром Петропавловским от имени своего доверителя экс-сотрудника СК Андрея Тринева еще 6 февраля, вторая - 1 октября этого года. 29 октября Совет палаты лишил Коврижкина статуса на 2 года за сотрудничество с правоохранительными органами, но прекратил дисциплинарное дело об участии в следственном эксперименте "вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, обнаружившегося в ходе разбирательства".

На заседании Совета Коврижкин не согласился с выводами квалифкомиссии и сообщил, что "по просьбе своих доверителей он готовил позицию по факту вымогательства у них денежных средств". Именно поэтому он обратился к ФСБ за консультацией. Коврижкин настаивал, что все оперативные мероприятия с его участием были согласованы с доверителями, особенно с тем, у кого вымогали деньги сотрудники правоохранительных органов. Также адвокат на заседании Совета сообщил, что не получил никакой финансовой выгоды от якобы сотрудничества с ФСБ. По его словам, он действовал в условиях крайней необходимости: его доверителям угрожала реальная опасность оказаться под уголовным преследованием, а сам он опасался провокаций против него.

Заявитель - адвокат Петропавловский - считает, что со стороны следователей не было угроз и вымогательства, а Коврижкин по своей инициативе назвал им сумму предлагаемой взятки. "Он полагает, что со стороны адвоката К. имела место провокация взятки", - говорится в документе. Петропавловский на заседании заявил, что считает наиболее справедливым наказанием лишение статуса, при этом цель мести у него отсутствует.

Взятка от Коврижкина

Ранее "Открытые медиа" сообщали, что на Коврижкина подали жалобу два бывших сотрудника СК России Сергей Дубинский и Андрей Тринёв. Они оба были арестованы за взятку, которую передал им Коврижкин от лица своих доверителей под контролем оперативников ФСБ. В жалобе они утверждают, что адвокат якобы совершил провокацию взятки и самовольно проводил оперативно-разыскные мероприятия. Адвокат Тринёва Владимир Петропавловский утверждал, что Коврижкин по своей личной инициативе и начал вести с Дубинским и Триневым беседы о деньгах и записывать эти разговоры, сам договаривался и называл суммы, а сами следователи денег не просили. В августе при рассмотрении жалобы на Коврижкина квалификационная комиссия не нашла нарушений. Бывшие следователи, подавшие жалобу, не согласились с этим решением и направили отзыв в Совет палаты.