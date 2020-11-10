Автобус в Москве врезался в ограждение

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Рейсовый автобус с пассажирами в столице врезался в ограждение, потому что водителю стало плохо. Сейчас его осматривают врачи, в результате аварии никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По адресу: Багратионовский проезд, 5 автобус с пассажирами врезался в ограждение. Предварительная причина - резкое ухудшение самочувствия у водителя. В данный момент его на месте осматривают врачи скорой помощи. По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров нет", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.