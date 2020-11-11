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Пожарные в Еврейской автономии потушили частный дом, где нашли троих погибших

В ликвидации возгорания участвовали пять человек и одна единица техники

ТАСС, 11 ноября. Пожарные в среду потушили частный жилой дом в селе Пронькино Еврейской автономной области (ЕАО), где обнаружили тела двух мужчин и одной женщины, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило пожарно-спасательной службе в 02:04 (19:04 мск 10 ноября). К приезду пожарных огонь охватил всю площадь одноэтажного деревянного дома и перебросился на крышу.

"Борьба с огнем продолжалась более двух с половиной часов. В настоящее время на месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому району и Следственного комитета", - говорится в сообщении.

В тушении участвовали пять человек и одна единица техники. Рассматриваются две основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов.

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РоссияЕврейская автономная область
В Еврейской автономной области тушат пожар в частном доме
На месте происшествия обнаружили тела трех человек
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