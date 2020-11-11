Группу подозреваемых в регулярном браконьерстве в заповеднике задержали под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Полиция при поддержке сотрудников Росгвардии задержали восьмерых жителей рабочего поселка Сузун в Новосибирской области по подозрению в регулярном браконьерстве на заповедной территории. Правоохранительные органы изъяли охотничьи ружья, боеприпасы, ножей, валюту, радиостанцию и автомобили УАЗ, сообщается на сайте главного управления МВД региона.

"В Сузунском районе Новосибирской области задержаны подозреваемые в незаконной охоте. В состав группы входили восемь жителей рабочего поселка Сузун Новосибирской области в возрасте от 22 лет до 51 года. Как установили полицейские, в период с июня по октябрь текущего года подозреваемые на особо охраняемой природной территории совершили незаконный отстрел 14 особей лосей", - говорится сообщении.

Пятеро из задержанных уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления, уточняется в сообщении. Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконная охота". Сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

"В ходе проведенных обысков по местам проживания фигурантов было обнаружено и изъято два охотничьих ружья, 20 боеприпасов, 138 кг мяса лося, 12 ножей, €1,3 тыс., около $8 тыс., планшет, ноутбук, 22 мобильных телефона, радиостанция, одежда со следами бурого цвета и два автомобиля УАЗ, используемые для незаконной охоты", - говорится в сообщении. Пятеро из задержанных находятся под подпиской о невыезде, в отношении еще двоих решение о мере пресечения еще не вынесено.