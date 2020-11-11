Автобус в Кузбассе насмерть сбил пешехода

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Кузбассе устанавливают обстоятельства ДТП в городе Березовском, где накануне вечером водитель пассажирского автобуса сбил двух пожилых людей на нерегулируемом пешеходном переходе. Один из пострадавших умер, сообщили ТАСС в среду пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 74-летняя женщина скончалась на месте, 63-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса ТАСС уточнили, что пострадавший мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Правоохранительные органы проводят проверку.