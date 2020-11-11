В суд поступило ходатайство следствия об аресте срочника, застрелившего трех человек

"В Воронежский гарнизонный военный суд поступило ходатайство следователя по особо важным делам второго военного следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Западному военному округу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу военнослужащему по призыву войсковой части 45117 Макарову Антону Михайловичу, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц, хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обвинение Макарову пока не предъявлено. Дело расследует военное следственное управление СК по Западному военному округу.

9 ноября в 05:30 Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. Макаров угнал машину и поехал к семье в Орловскую область. Оперативники задержали его в Землянске в Воронежской области и передали военным следователям для дальнейших следственных действий. В рамках следствия будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также мотив содеянного. Макарову грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.