На напавшего на полицейских в магазине в Москве возбудили уголовное дело

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с газовым баллончиком на двух полицейских из-за штрафа за отсутствие маски в магазине "Пятерочка" на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ)", - сообщил собеседник агентства.

9 ноября в магазине "Пятерочка" на улице Маршала Бирюзова 41-летний мужчина отказался проследовать с двумя участковыми для составления дальнейшего разбирательства по факту отсутствия маски и нарушения ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности), достал газовый баллончик и распылил в лицо полицейским.

Еще один случай нападения на полицейского произошел ночью 9 ноября. Сотрудник сопровождал в патрульном автомобиле нетрезвого нарушителя в больницу. Мужчина в застегнутых сзади наручниках ударил головой в лицо полицейского. Возбуждено уголовное дело по применении насилия в отношении представителя власти.