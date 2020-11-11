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В Биробиджане следователи обвинили мужчину в избиении дочери

Ребенка госпитализировали, в данный момент его жизнь вне опасности

ТАСС, 11 ноября. Следователи предъявили обвинение 38-летнему жителю Биробиджана в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери 2019 года рождения, сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По версии следствия, 8 ноября 2020 года обвиняемый, находясь в квартире дома в Биробиджане, причинил своей малолетней дочери травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Потерпевшая доставлена в больницу, ей оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время ее жизнь вне опасности", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщила пресс-служба УМВД по Еврейской автономии, мужчину задержали после обращения его жены. В больнице врачи выяснили, что у ребенка сломана нога. "Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в городской отдел полиции. Было установлено, что телесные повреждения мужчина нанес дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в УМВД.

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