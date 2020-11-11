Фигуранту дела об убийстве мясного магната в Подмосковье предъявлено обвинение

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в незаконном лишении свободы адвоката и вымогательстве обвиняемому в убийстве владельца ООО "Мясная империя" Владимира Маругова в подмосковной Истре Александру Мавриди и его сообщнику. Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Александру Мавриди и его сообщнику Константину Барскому предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы и вымогательстве. Мавриди также обвиняется в совершении убийства предпринимателя", - сообщила Врадий, добавив, что оба фигуранта арестованы.

По данным следствия, осенью 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу для незаконного удержания московского адвоката Алексея Завгороднего в целях завладения его дорогостоящей элитной недвижимостью. Адвоката удерживали два года, в результате чего он согласился передать свои три квартиры в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей в собственность обвиняемых. О преступлении стало известно после убийства Маругова, когда в квартире в Москве у Мавриди был обнаружен прикованный к кровати адвокат и присматривающий за ним мужчина.

Ночью 2 ноября несколько человек в масках проникли в баню на территории частного дома, связали его хозяина, Владимира Маругова, а также его гражданскую супругу и стали требовать хранящиеся в доме деньги. Женщине удалось освободиться и убежать. Она обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был убит из арбалета.