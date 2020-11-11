СК начал проверку по инциденту с водителем в офисе "Яндекс.Такси"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следствие проводит проверку по инциденту с водителем, облившим себя бензином в офисе "Яндекс.Такси" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Начата доследственная проверка на наличие признаков доведения до самоубийства", - сказал источник.

29 октября в офис "Яндекс.Такси" на Огородном проезде через окно забрался разъяренный 45-летний мужчина, облил себя бензином и требовал встречи с руководством. Водитель утверждал, что компания постоянно его блокирует и необоснованно списывает деньги. Мужчина был задержан. По информации "Яндекс.Такси", мужчина не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре, все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме.