В Москве возбудили дело после смерти 2-летнего ребенка в Морозовской больнице

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Двухлетний ребенок умер в Морозовской больнице по неизвестным причинам после госпитализации с синуситом. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело.

По словам источника, 6 ноября двухлетний мальчик был госпитализирован в Морозовскую больницу с предварительным диагнозом "синусит". Врач назначил ему антибиотик капельно в вену. На следующее утро ребенку было проведено КТ-исследование, которое исключило диагноз, связанный с проблемами с сосудами. "В ночь на 8 ноября состояние ребенка ухудшилось, были применены противоаллергические препараты, несмотря на отсутствие реакции на прошлые применения аналогичных лекарств. Утром после дальнейшего ухудшения состояния мальчика перевели в реанимацию, где спустя 9 часов он скончался", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему).