СК в Твери возбудил дело об убийстве новорожденного, тело которого нашли в Волге

ТАСС, 11 ноября. Уголовное дело возбудили в Твери после обнаружения в Волге тела мальчика. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тело новорожденного мальчика обнаружили 10 ноября. "По уголовному делу проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления", - отметили в пресс-службе.

Следователи назначили комплекс судебных экспертиз для установления обстоятельств совершения преступления.