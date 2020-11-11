Адвокат историка Соколова подал заявления о клевете и ложных показаниях свидетеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Торгашев подал заявления в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку на клевету и ложные показания свидетеля в отношении Екатерины Пржигодзкой, которая ранее состояла с историком в отношениях и сообщала на суде, что он пытал ее утюгом. Об этом Торгашев сообщил ТАСС.

"Сегодня мной было подано заявление в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку на предмет установления в действиях Пржигодзкой Екатерины Владимировны наличия признаков составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 128.1 ("Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления"), ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложное показание свидетеля")", - сказал адвокат.

В конце сентября выступая на суде в качестве свидетеля Пржигодзкая сообщила, что состояла в отношениях с Соколовым несколько лет назад и указала, что он проявлял к ней насилие. В частности, свидетель сообщила, что историк избивал ее и угрожал травмировать разогретым утюгом.

Ранее адвокат Соколова также подал гражданский иск к Пржигодзкой и видеосервису, где размещен фильм об историке с аналогичными фактами. Защита историка считает, что эта информация не соответствует действительности и порочит честь историка и требует удалить фильм и выплатить компенсацию Соколову 1 тыс. рублей.

Соколову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире. Как установило следствие, жертвой стала аспирантка СПбГУ Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Согласно материалам следствия, он совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. По данным СК, Соколов взял незаконно хранившийся в квартире обрез, изготовленный из охотничьего карабина, и четыре раза выстрелил в Ещенко. Историк признал вину в убийстве на суде, а также сообщил, что не хотел убивать Ещенко, а планировал напугать ее выстрелом в ходе конфликта.