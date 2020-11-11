Участник "Нового величия" Ребровский и прокуратура обжаловали приговор

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Прокуратура и участник сообщества "Новое величие" Павел Ребровский, осужденный на шесть лет колонии за организацию экстремистского сообщества, обжаловали приговор. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Люблинского суда Москвы, куда поступило соответствующее представление ведомства, прокурор просит пересчитать осужденному срок наказания.

"Прокуратура просит перезачесть Ребровскому срок нахождения под домашним арестом в срок отбытия наказания, так как суд зачел ему день нахождения под домашним арестом за два дня нахождения под стражей", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что часть нахождения срока под домашним арестом до изменений в законодательстве (до 14 июля 2018 года) суд первой инстанции посчитал Ребровскому как день за день, а после - как один день за два дня. "Прокурор с этим не согласен", - отметили в суде. Также в суд поступила жалоба на приговор от самого Ребровского.

29 октября Люблинский суд признал Ребровского виновным в организации экстремистского сообщества. Кроме 6 лет лишения свободы, суд также назначил ему три года запрета на размещение материалов в интернете и год ограничения свободы. При этом суд исключил из обвинения квалификацию "участие в экстремистской организации", оставив, как и остальным фигурантам, "организацию экстремистского сообщества".

Суд признал его вменяемым с наличием ряда психических расстройств и назначил наблюдение у психиатра. Ребровский был взят под стражу в зале суда. Суд зачел ему время нахождения под стражей и под домашним арестом.

В ходе прений сторон гособвинитель просил суд приговорить Ребровского к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ранее Люблинским судом Ребровский был осужден на 2,5 года колонии. На заседании в Мосгорсуде в ходе рассмотрения жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний, после чего реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде, а уголовное дело вернули на новое рассмотрение. Вынося приговор, суд счел достоверными показания Ребровского, от которых он отказался.