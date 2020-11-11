Следователи назвали приоритетную версию крушения самолета Колтового

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Масляный бак самолета Колтового был пуст, поэтому основная версия крушения - техническая неисправность. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Согласно показаниям очевидцев и изученным видеозаписям, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей, в ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст. В этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, приоритетная - техническая неисправность воздушного судна", - отметила Марковская.

По ее словам, пилот самостоятельно заправлял самолет топливом перед полетом, его образцы уже изъяты. Также с места крушения отобраны образцы грунта, на которых могут находиться следы топлива, назначены необходимые экспертизы. "Согласно полученным видеозаписям из аэродрома Мячково, пилот не сразу смог запустить двигатель легкомоторного самолета", - добавила Марковская.

Техническое состояние воздушного судна будет установлено как расследованием комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), так и в ходе предварительного следствия, в том числе путем проведения необходимых экспертиз. Сейчас следователи изучают записи переговоров пилота с диспетчером, сведения о предполетном и техническом обслуживании воздушного судна, проведенных регламентных работах.

Частный легкомоторный спортивный самолет PiperSport в субботу совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. По данным МЧС, самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем в районе Новорязанского шоссе у поселка Чкалово городского округа Люберцы. Владельцем самолета является бизнесмен Аркадий Грачев.

За штурвалом был Александр Колтовой, вместе с ним была женщина, ее личность устанавливается. Оба погибли. Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщал, что самолет перед вылетом проходил все необходимые технические проверки. В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил, что техническое состояние самолета было нормальным. Другой источник сообщил, что полет был санкционирован. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").