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В Москве автомобиль каршеринга врезался в бетонную стену

Водитель госпитализирован

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Водитель каршерингового автомобиля врезался в бетонную стену на востоке Москвы, в результате чего получил травмы и был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На 2-м Иртышском проезде, дом 5, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в бетонную стену. В результате аварии пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автомобиль принадлежит каршеринговой службе. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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