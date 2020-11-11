{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Чувашии

Пожар произошел в ночь на 10 ноября в жилом доме в селе Ряпино Порецкого района из-за неосторожного обращения с огнем во время курения

ТАСС, 11 ноября. Уголовное дело возбудили после пожара в частном доме в селе Ряпино в Чувашии, при котором погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 10 ноября в результате неосторожного обращения с огнем при курении в жилом доме в селе Ряпино Порецкого района Чувашии произошло возгорание. В результате погибли находившиеся внутри дома двое мужчин в возрасте 62 и 32 лет и две женщины в возрасте 62 и 49 лет.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинская, генетическая.

Теги
РоссияЧувашия
В Краснокаменске злоумышленник ранил 9-летнюю девочку из винтовки
Он стрелял из пневматического оружия
Читать полностью