СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Чувашии

ТАСС, 11 ноября. Уголовное дело возбудили после пожара в частном доме в селе Ряпино в Чувашии, при котором погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 10 ноября в результате неосторожного обращения с огнем при курении в жилом доме в селе Ряпино Порецкого района Чувашии произошло возгорание. В результате погибли находившиеся внутри дома двое мужчин в возрасте 62 и 32 лет и две женщины в возрасте 62 и 49 лет.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинская, генетическая.