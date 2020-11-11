В Москве задержали мужчину, напавшего с топором на женщину

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мужчина несколько раз ударил женщину топором по голове в ходе конфликта в Москве, начавшегося из-за его денежного долга. Злоумышленник задержан, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по Большой Очаковской улице между неизвестными мужчинами и женщиной произошла драка.

"Прибывшие полицейские установили, что в результате возникшего личного конфликта женщине были нанесены несколько ударов в область головы предметом, похожим на топор, после чего злоумышленник скрылся. Пострадавшая была госпитализирована. Согласно справке, ей был причинен тяжкий вред здоровью. Задержан 33-летний ранее судимый приезжий мужчина. Со слов задержанного, он планировал встретиться с потерпевшей, чтобы передать ей денежные средства, взятые ранее в долг", - рассказали в ведомстве.

Установить местонахождение мужчины полицейским помогли очевидцы.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый заключен под стражу.