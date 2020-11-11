Мужчина убил топором женщину в торговом центре в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Вооруженный топором мужчина убил женщину в торговом центре в городе Всеволожске в Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В торговом центре мужчина убил женщину, по предварительным данным, используя топор", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в среду днем. Другой источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан. По данным источника, причиной убийства стал семейный конфликт.

В главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС подтвердили факт инцидента. "В полицию поступило сообщение от очевидца о том, что в торговом комплексе, расположенном в городе Всеволожске на Магистральной улице, неизвестный мужчина выстрелил в девушку-кассира из травматического пистолета, после чего нанес телесные повреждения. От полученных травм женщина скончалась", - сказал представитель ведомства, не уточнив чем именно мужчина нанес девушке травмы.

В полиции также добавили, что ЧП произошло около 13:50 мск. Злоумышленника, по данным МВД, задержал наряд ДПС, который находился на патрулировании.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело. По данным СК, погибшая была супругой задержанного, он убил ее несколькими выстрелами из травматического оружия, а затем "нанес множественные удары тупым предметом". В ближайшее время ему предъявят обвинения, решается вопрос о его аресте.

В новость внесены изменения (16:26 мск) - добавлена информация от СК.