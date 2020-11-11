Процесс над основателем "Омбудсмена полиции" отложили из-за его госпитализации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Начало судебного процесса по делу основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова отложено из-за его госпитализации в больницу "Матросской Тишины". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Самухов.

"Предварительное заседание по делу Воронцова отложили до 15:00 мск 25 ноября. Причина в том, что его госпитализировали в больницу при "Матросской Тишине" по состоянию здоровья. До этого он просил о личном участии в процесс. Сторона защиты ходатайствовала об этом, а суд согласился", - сказал адвокат.

В среду Люблинский суд Москвы должен был провести предварительное заседание по делу Воронцова.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов обвиняется в вымогательстве по двум эпизодам, распространении порнографии в трех эпизодах, клевете и публичном оскорблении представителя власти. Свою вину он не признает.

По версии следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в социальной сети. В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в соцсети интимные фотографии другого полицейского. В феврале нынешнего года, угрожая распространением фотографий интимного характера, он вымогал у сотрудника полиции 30 тыс. рублей. Кроме того, в созданном им сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.