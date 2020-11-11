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Убийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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Солдата-срочника Макарова просят поместить под домашний арест в квартире бабушки в Орле

Следователи настаивают на аресте подозреваемого, сообщил источник

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Защита солдата-срочника Антона Макарова, застрелившего трех военнослужащих в Воронежской области, попросила суд отправить его под домашний арест по месту проживания бабушки и дедушки в Орле, куда после совершения преступлений он направлялся на угнанном автомобиле, сообщил ТАСС источник.

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"В ходе сегодняшнего заседания защита Макарова попросила избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста по месту проживания его бабушки и дедушки в Орле, куда он направился после убийств", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что следователи настаивают на аресте подозреваемого.

Воронежский гарнизонный военный суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

9 ноября в 05:30 мск Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. Макаров угнал машину и поехал к семье в Орловскую область. Оперативники задержали его в Землянске Воронежской области и передали военным следователям для дальнейших следственных действий. В рамках следствия будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого. Макарову грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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РоссияУбийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
Убийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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