Руководители Нижегородского водоканала задержаны по делу о создании преступного сообщества

ТАСС, 11 ноября. Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал", его заместители и должностные лица компании задержаны по подозрению в организации преступного сообщества, получении взятки и покушение на мошенничество. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте СУ СК по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, его заместителей, ряда должностных лиц АО "Нижегородский водоканал", подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). По подозрению в совершении преступлений уже задержаны семь подозреваемых, в том числе руководители акционерного общества", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в июне 2018 года, его возглавил генеральный директор компании, в группу также входили два его заместителя, работники водоканала и гражданские лица. "Руководителями преступного сообщества была установлена фиксированная сумма денежных средств, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО "Нижегородский водоканал", она составляла от 10 до 15% с общей суммы договора поставки или оказания услуг", - говорится в сообщении.

В частности, следствие считает, что руководство компании обеспечило победу одной из коммерческих фирм на торгах и заключало с ней договоры по засыпке котлованов, восстановлению дорожного покрытия и благоустройству после работ на инженерных коммуникациях в Нижнем Новгороде, а в качестве взяток получало по 12% от суммы работ по контрактам. С января 2019 года были выполнены работы на сумму около 300 млн рублей, в качестве взяток члены преступного сообщества получили не менее 36 млн рублей.

Кроме того, с января 2019 года подозреваемые получили от руководителя другой фирмы взятки на 20 млн рублей за беспрепятственное заключение договора и общее покровительство. С апреля 2020-го члены организованной группы получили от третьей фирмы через аффилированную ей структуру 1,2 млн рублей за покровительство при исполнении договора по оказанию клининговых услуг.

"В отношении ряда руководителей указанных коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела по ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", - отмечается в сообщении. В настоящее время следователи СК и сотрудники УФСБ по региону проводят обыски в помещении компании "Нижегородский водоканал", в офисах фирм и по месту жительства фигурантов.