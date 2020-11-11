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Тропический шторм "Эта" в Мексиканском заливе снова усилился до урагана

Циклон находится в 270 км к юго-западу от города Тампа (штат Флорида), сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами

ТАСС, 11 ноября. Тропический шторм "Эта" в Мексиканском заливе в среду вновь усилился до урагана первой категории по шкале Саффира - Симпсона с максимальными порывами ветра 33,3 м/с. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, циклон находится в 270 км к юго-западу от города Тампа (штат Флорида) и движется на северо-восток со скоростью около 24 км/ч. Ожидается, что ураган обрушится на побережье в четверг.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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