Экс-главу владимирского областного медцентра подозревают в присвоении более 80 млн рублей

ВЛАДИМИР, 11 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора владимирского областного Медицинского информационно-аналитического центра Ивана Сметанина, подозреваемого в покупке серверного оборудования по нацпроекту на сумму, которая втрое превышает реальную стоимость. Ущерб региону превысил 80 млн рублей, сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по Владимирской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора ГБУЗ ВО "Медицинский информационно-аналитический центр" Ивана Сметанина по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Сметанин задержан, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в начале 2020 года Сметанин запланировал приобрести для нужд региона серверное оборудование по нацпроекту "Здравоохранение". В техническое задание он внес характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок, а также установил заведомо завышенную начальную цену контракта. В июне текущего года с коммерческой фирмой был заключен контракт на поставку серверного оборудования на сумму более 121 млн рублей. Контракт был исполнен в полном объеме, однако при оценке стоимости поставленной техники установлено, что максимальная цена оборудования составляет около 40 млн рублей.

"Своими преступными действиями должностное лицо причинило департаменту здравоохранения администрации Владимирской области материальный ущерб на сумму более 80 млн рублей", - уточнили в следственном управлении региона.

Следственные и иные процессуальные действия проходят на территориях Московской, Нижегородской и Владимирской областей. Расследование уголовного дела продолжается.