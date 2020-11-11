Два человека пострадали в результате взрыва на кладбище в Саудовской Аравии

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудник консульства Греции и представитель сил безопасности Саудовской Аравии получили ранения в среду в результате взрыва на немусульманском кладбище в Джидде. Об этом сообщили власти административного округа Мекка, куда относится Джидда.

Во время церемонии памяти по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, которую организовало генконсульство Франции, прогремел взрыв. Пострадали четыре человека. Греческий МИД сообщил ранее, что среди раненых - греческий полицейский. В ежегодной церемонии принимали участие представители нескольких европейских консульств.

Саудовские полицейские немедленно оцепили кладбище. Кто стоит за этой "трусливой акцией", как ее охарактеризовали власти королевства, неизвестно. "В очередной раз Франция стала целью нападения во время поминовения 11 ноября", - говорится в обнародованном генконсульством коммюнике. Дипломатическая миссия вновь обратилась с призывом к гражданам Франции проявлять сдержанность и сохранять бдительность, особенно во время путешествий, а также в местах, посещаемых туристами и сообществами экспатриантов.

Это уже второе нападение в Джидде, нацеленное против Франции. 29 октября местный житель набросился с ножом на охранника французского генконсульства в Джидде, полиция задержала злоумышленника на месте преступления. Атака была совершена практически одновременно с терактами во Франции. Сначала вооруженный ножом человек, как позднее установила полиция, тунисского происхождения, напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. Погибли три человека, террорист был задержан. Спустя два часа после этого другой злоумышленник угрожал ножом прохожим на улицах города Авиньон и был застрелен при попытке напасть на полицейский патруль. Все это происходит на фоне заявлений Парижа о намерении противостоять экстремизму и терроризму.