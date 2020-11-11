{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В пятиэтажке на северо-западе Москвы произошел пожар

Жильцов подъезда эвакуируют

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пожар начался в квартире одного из жилых многоэтажных домов на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС по России.

Информация о пожаре на улице Новощукинской, 4, поступила в 16:44 мск. "По предварительной информации, происходит возгорание на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Что горит и площадь пожара выясняется", - сказали в пресс-службе.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в целях безопасности жильцов подъезда эвакуируют.

Теги
Россия
На заводе, залившем бетоном участок леса в Ленобласти, произошла вторая утечка
Аналогичное ЧП в деревне Вистино произошло на прошлой неделе
Читать полностью