Суд арестовал обвиняемого в убийстве преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин и ранении шестилетней девочки в Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Судом 26-летнему гражданину одного из соседних государств, обвиняемому в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

Обвиняемый работал у потерпевших в доме подсобным рабочим. Он был задержан в ночь на вторник в строящемся доме в подмосковном Дмитрове. На допросе он во всем признался и раскаялся, сообщив, что совершил убийство в ходе конфликта из-за долга в размере 20 тыс. рублей за сделанный им ремонт.

8 ноября источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что преподаватель Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова оказалась одной из жертв грабителей в частном доме в Солнечногорском районе Московской области. В доме также находилась ее мать, которая погибла от рук грабителя, дочь преподавателя получила ножевые ранения.

По данным следствия, 7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружены тела двух женщин 1976 и 1953 годов рождения (мать и дочь) с множеством колото-резаных ранений. Также в доме была обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого обвиняемый обыскал дом и, похитив денежные средства, скрылся. Возбуждено уголовное дело об убийстве.