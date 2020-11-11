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Охвативший две квартиры пожар в пятиэтажке на северо-западе Москвы потушен

Площадь возгорания составила 13 кв. м

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пожар, который охватил две квартиры пятиэтажного жилого дома на северо-западе Москвы, потушен. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 17:16 пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составила 13 кв. м", - сказали в пресс-службе, добавив, что возгорание происходило в двух квартирах на первом и втором этажах.

Кроме того, как добавили в главке, до прибытия пожарных горевшую квартиру самостоятельно покинули три человека. "Пожарно-спасательными подразделениями с вышерасположенных этажей были спасены шесть человек, включая одного ребенка. Всех осматривают медики", - добавили в ГУ МЧС.

Информация о пожаре на улице Новощукинской, 4, поступила в 16:44 мск. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в целях безопасности жильцы подъезда были эвакуированы.

В новость внесены изменения (17:56 мск) - добавлена информация по тексту.

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