Подростка из Альметьевска подозревают в убийстве матери

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи подозревают 13-летнего подростка из Альметьевска в Татарстане в убийстве своей матери из-за личных неприязненных отношений, возбуждено дело. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"11 ноября 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений шеи. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

В совершении преступления подозревают 13-летнего сына погибшей. По предварительной информации, убийство совершено несколько дней назад на почве личных неприязненных отношений, уточнили в пресс-службе ведомства.